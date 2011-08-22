Міліція шукає, хто після пологів не привіз малюка додому
17:39, 22 серпня 2011Крым
0 0
У Сімферополі знайдено мертве немовля
Тіло новонародженого хлопчика знайдено в Сімферополі. Співробітники міліції встановлюють обставини загибелі немовляти, повідомила прес-служба головного управління МВС України в Криму.
Згорток, в якому знаходилася мертва дитина без ознак насильницької смерті, знайшли 21 серпня. До міліції подзвонив лікар 2-го пологового будинку.
"За попередніми даними, смерть немовляти настала внаслідок ненадання необхідної медичної допомоги. Наразі проводяться слідчі й оперативно-розшукові заходи", - йдеться в прес-релізі.
Міліція просить сімферопольців повідомити про те, якщо хтось зі знайомих жінок перебував на останніх строках вагітності, але після пологів не привіз малюка додому.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter