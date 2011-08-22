Міліція шукає, хто після пологів не привіз малюка додому

Тіло новонародженого хлопчика знайдено в Сімферополі. Співробітники міліції встановлюють обставини загибелі немовляти, повідомила прес-служба головного управління МВС України в Криму.

Згорток, в якому знаходилася мертва дитина без ознак насильницької смерті, знайшли 21 серпня. До міліції подзвонив лікар 2-го пологового будинку.

"За попередніми даними, смерть немовляти настала внаслідок ненадання необхідної медичної допомоги. Наразі проводяться слідчі й оперативно-розшукові заходи", - йдеться в прес-релізі.

Міліція просить сімферопольців повідомити про те, якщо хтось зі знайомих жінок перебував на останніх строках вагітності, але після пологів не привіз малюка додому.