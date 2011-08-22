Україна за 20 років незалежності втратила 6 мільйонів населення

Держслужба статистики перед Днем незалежності оприлюднила дані про населення України. Станом на 1 липня в країні жили 45 млн 675 тис. осіб. На 6,27 млн. менше, ніж 20 років тому, констатує газета "Сегодня".

Демографи пояснюють таке різке (на 12%) зниження двома факторами: еміграцією, особливо в 1994-2002 рр. і природними втратами. Утім, науковий співробітник відділу якості демографічних процесів Інституту демографії Світлана Аксьонова зазначає: дітей в 2011-му народилося приблизно стільки ж, скільки й минулого року, а спад населення відбувається переважно за рахунок збільшення смертності серед людей похилого віку.

Але поки населення і далі скорочується: за півроку народилося 232 000, померло 344 000, тож - мінус 112 000.

Приріст населення мають тільки три регіони: Київ (966 чол., саме за рахунок народжуваності, а не за рахунок приїжджих), а також Рівненська (+793 чол.) та Закарпатська області (+612 чол.).

Найбільше скоротилося населення найчисленнішої Донецькій області (-17 656 чол.) та Дніпропетровської області (-10 300 чол.).

Але надія на зростання народжуваності в країні є, вважає Аксьонова, враховуючи що за півроку укладено 116,7 тис. шлюбів, а розлучень вчетверо менше - всього 30,5 тис.

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