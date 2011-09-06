Помер кримський депутат-регіонал

Депутат Верховної ради Криму Володимир АНУФРІЄВ, який більш як 20 років керував міжнародним аеропортом «Сімферополь», помер на 74-му році життя, повідомив спікер кримського парламенту Володимир КОНСТАНТИНОВ перед засіданням президії вранці у вівторок. Присутні вшанували пам`ять АНУФРІЄВА хвилиною мовчання.

АНУФРІЄВ працював гендиректором аеропорту з січня 1989 по травень 2011 року.

Депутат був членом найбільшої із шести фракцій кримського парламенту – фракції Партії регіонів «Регіони Криму», що налічує 80 чоловік. Всього у ВР Криму 100 депутатів.