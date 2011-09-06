Міноборони переганяє ракетні комплекси на кримські полігони

Понад 250 одиниць техніки прибули на кримські полігони «Опук» і «Чауда» для участі в навчаннях «Адекватне реагування», вони пройдуть у другій половині вересня, повідомив кримський медіа-центр Міністерства оборони України.

Зенітні ракетні комплекси типу С-300 і Бук-М1, зенітно-ракетні комплекси «Оса», зенітно-гарматні ракетні комплекси «Тунгус», бронетранспортери, автомобільна та інша спецтехніка направляються на полігони з Київської, Дніпропетровської, Житомирської, Львівської областей, ряду інших регіонів, а також із самого Криму.

За час руху - з початку серпня - майже 30 колон не відбулося жодної аварії, зазначили в медіа-центрі.

«Дорогами й бездоріжжям автомобілі військової інспекції безпеки дорожнього руху безпосередньо з колонами подолали майже 3 800 кілометрів», - йдеться в прес-релізі.

Фото Руслана Семенюка, регіональний медіа-центр Міноборони