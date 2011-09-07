Пугачова і Ротару відкрили перший "Крим мюзик фест"

Перший міжнародний музичний фестиваль «Крим мюзик фест» відкрився увечері 6 вересня в Ялті. За перемогу боротимуться виконавці з п`яти континентів.

«Важливо допомогти талановитим артистам-початківцям і просто сказати - молодим. І мені допомагали, і моїм колегам допомагали... Чому (фестиваль проводиться) в Криму? А я вам скажу. 15 серпня 1973 рік. Крим був засновником перших музичних фестивалів, і тут я, нікому не відомою дівчиною, рудоволосою і тоді худенькою зовсім, дивилася широко розплющеними очима на цей перший фестиваль у Криму. Були артисти з усіх країн. Пізніше це переросло в конкурс пісень соцспівдружності, і коли переміг тоді? Пам`ятаєте? Валерій ЛЕОНТЬЄВ! Страшенно хотілося відродити цю традицію в цьому райському місці - в Криму», - сказала Алла ПУГАЧОВА - художній керівник «Крим мюзик фесту», на концерті, в якому брали участь зірки російської, української і світової поп-музики.

Гран-прі пісенного фестивалю становитиме 100 тисяч доларів, перша премія - 50 тисяч, друга - 30 тисяч і третя - 20 тисяч доларів.

Очолює журі Софія РОТАРУ, співголови - Валерій ЛЕОНТЬЄВ та американська співачка Глорія ГЕЙНОР. Оцінюватимуть виконавців також грецький співак Деміс РУССОС, шведський музикант і продюсер Александр БАРД, промоутер Антеро ПАЙВАЛАЙНЕН (Фінляндія) і президент Чесменського міжнародного музичного фестивалю Ерол ЯРАС (Туреччина).

«Сподіваюся, що фестиваль стане візитною карткою Південного берега Криму і прекрасної Ялти. Від душі бажаю фестивалю вдалого, яскравого і щасливого шляху», - сказала РОТАРУ.

«Крим мюзик фест» пройде на різних майданчиках у Ялті, основний - концертний зал «Ювілейний», куди завезли 800 тонн устаткування.

Фестиваль завершиться 10 вересня гала-концертом.