У Сімферополі затримали 2 армян за підозрою у вбивстві татарина

Правоохоронці затримали двох оголошених у міждержавний розшук чоловіків, підозрюваних у вбивстві юнака під час бійки в барі 3 вересня в сімферопольському селі Родникове, повідомила прес-служба кримської міліції.

«6 вересня, близько 18.00, у Сімферополі затримано двох обґрунтовано підозрюваних вчиненні резонансного злочину. Зараз чоловіки, 1980 і 1990 років народження, перебувають в ізоляторі тимчасового утримання», - йдеться в прес-релізі.

Вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу.

Бійка за участю вірмен і кримських татар, що закінчилася поножовщиною, відбулася, за версією міліції, через «неприязні відносини на побутовому ґрунті, що виникли раптово».

По дорозі в клініку помер 19-річний Еміль Ганієв. Віталій ВЕЛІЛЯЄВ, Асан УСЕЇНОВ, Сейран МАКСУТОВ і Дилявер ЕБІДЛЯЄВ дістали поранення.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч.4 ст. 296 (хуліганські дії) КК України.

За даними меджлісу кримських татар, Карена Р. і Ару О., підозрюваних у вчиненні хуліганських дій, затримано. Агришті А. і Андронику А., підозрювані у вбивстві, були оголошені в розшук.