Medoff купила люксембурзька фірма

Інвестиційна компанія Eastern Beverage (Люксембург) купила 100% ООО "Кримська горілчана компанія", яка виробляє продукцію на орендованому лікеро-горілчаному заводі в Сімферополі, повідомила прес-служба КВК.

Вартість угоди не повідомляється.

Eastern Beverage отримала повний контроль над бізнесом КВК, включаючи систему дистрибуції, а також права на виробництво і продаж продукції під торговельними марками Medoff, "Природна колекція", "Наша Марка", "Хутірець", "Мърная" і Longmixer.

Власник Eastern Beverage Ніл СМІТ вважає перспективним алкогольний бізнес в Україні. "Маю серйозні наміри на його розвиток і велику зацікавленість в успіху брендів компанії", - заявив він.

Згідно з даними роздрібного аудиту Retail Tracking Research International, КВК займає третю позицію на українському ринку із часткою 17,1%.