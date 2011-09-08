Екс-спікера Криму залишили за гратами (фото)

Комунарський райсуд Запоріжжя в середу відмовився закрити кримінальну справу проти колишнього голови Верховної ради Криму, нині депутата кримського парламенту з фракції Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА, який звинувачується в перевищенні влади, і залишив його в СІЗО. Таким чином, суд не задовольнив клопотання адвокатів обвинуваченого.

ГРИЦЕНКО, який обіймав посаду спікера двічі, у 1996-1998 і 2006-2010 роках, був затриманий 24 січня.

Він обвинувачують у протиправному припиненні права користування військовому радгоспу «Азовський» ділянкою площею 4,8 тис. га, у перевищенні влади при виділенні земель комерційному підприємству і у порушенні порядку виплати матеріальної допомоги.

Прокуратура Криму у липні направила справу ГРИЦЕНКА для визначення підсудності до Апеляційного суду Криму, який передав її до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Він направив справу до Апеляційного суду Запорізької області, що визначив її підсудність Комунарському районному суду Запоріжжя.