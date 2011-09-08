У Севастополі готують дефіцитні спеціальності для ВМС

У Севастополі тривають навчальні збори з військовозобов’язаними з підготовки найбільш дефіцитних спеціальностей на особливий період для Військово-морських сил України, повідомив прес-центр командування українських ВМС.

До заходу, що відбувається на базі навчального центру флоту, залучено 70 військовозобов’язаних із семи військових комісаріатів Криму і Севастополя.

За інформацією т.в.о. начальника навчального центру ВМС капітана 3-го рангу Олексія ЄРМОЛЕНКА, під час півмісячних зборів їхні учасники оволодіють азами спеціальностей з мінно-торпедного озброєння, гідроакустики і радіотехнічного озброєння. Крім того, з військовозобов’язаними буде проведено практичний курс вогневої підготовки.

У середу на плацу навчального центру ВМС України відбувся урочистий ритуал складання присяги на вірність народу України 21 військовозобов’язаними з числа залучених до зборів.