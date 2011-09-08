Грошей з бюджету Москви моряки Чорноморському флоту більше не побачать

Московська влада згорнула програму допомоги Чорноморському флоту РФ, яка була запущена попереднім мером російської столиці Юрієм ЛУЖКОВИМ. Відповідні поправки до міського бюджету були прийняті Мосміськдумою, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Нинішній мер Москви Сергій СОБЯНІН продовжує звільняти столицю від непрофільних активів, і от настав час одного з улюблених дітищ ЛУЖКОВА, який створив фонд «Москва-Севастополь» для підтримки Чорноморського флоту. Грошей з московського бюджету, пише газета «КоммерсантЪ», моряки більше не побачать. Рішенням Мосміськдуми фонд підтримки позбувся усіх 70 мільйонів рублів, виділених йому цього року.

У Міноборони Росії, пише «КоммерсантЪ», таким рішенням мерії залишилися незадоволені, відзначивши, що тепер у військових буде більше турбот.

ЛУЖКОВ надавав підтримку Чорноморському флоту з 1994 року.