30 ракет відстріляють у Криму

Близько 30 зенітних керованих ракет планується відстріляти в Криму під час всеукраїнського комплексу навчань ”Адекватне реагування - 2011” у другій половині вересня, повідомив кримський медіа-центр Міністерства оборони України.

На полігоні ”Чауда” зосередяться близько 20 підрозділів різних зенітних ракетних частин з регіонів України. Загальна кількість ракетників перевищить 700 осіб, буде задіяно більш як 200 одиниць техніки.

"Ракети пройшли перевірки, обладнані системами самоліквідації. Усі необхідні заходи із забезпечення безпеки виконуються в повному обсязі", - зазначається у повідомленні.

Наразі проводиться планова підготовка особового складу, техніки і позицій, а наприкінці тижня пройдуть перші імітовані пуски ракет.

Окрім зенітних ракетних підрозділів Повітряних сил, на полігон передислоковані і зенітно-ракетні частини Сухопутних військ, які за окремим планом проведуть інтенсивну стрільбу із зенітно-ракетних комплексів ”Оса”, зенітно-гарматних ракетних комплексів ”Тунгуска”, зенітних установок.

Повітряну обстановку створять військові літаки. Кораблі ВМС закриють для цивільних суден морський район проведення стрільби, зазначається у повідомленні.

Таким чином, на полігоні ”Чауда” у другій половині вересня під час проведення практичної фази масштабних навчань будуть задіяні всі три види Збройних сил України.

"У рамках підготовки до проведення Євро-2012 і покладання на зенітників державних завдань з протиповітряного прикриття спортивних комплексів важливість якісного проведення цих навчань зростає у рази", - наголосили у Міноборони.