Пінчук збирає VIPів в Ялті

200 представників політичних, ділових і громадських кіл з більш як 20 країн світу обговорять основні глобальні виклики та їх вплив на Європу і Україну на 8 форумі «Ялтинської європейської стратегії» (YES), який пройде 16-18 вересня в Лівадійському палаці в Криму, повідомили організатори.

Зустріч «Україна і світ: спільні виклики, спільне майбутнє» організована YES у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.

Форум відкриється 16 вересня виступами президентів України та Ізраїлю Віктора ЯНУКОВИЧА і Шимона ПЕРЕСА.

Ключовими спікерами YES стануть прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, віце-спікер Державної думи Росії Олександр БАБАКОВ, міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ, член виконавчого комітету і член правління Deutsche Bank Юрген ФІТЧЕН, комісар ЄС з питань розширення і європейської політики добросусідства Штефан ФЮЛЕ, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Мевлют ЧАВУШОГЛУ та інші.

"Учасники обговорять новий світовий порядок в епоху змін, можливості і виклики для інвестицій в Україні, а також шляхи збалансування світової економки. Також темами дискусій стануть відносини України з Європейським Союзом і перспективи України у сучасному світі. На форумі обговорюватиметься роль Росії у глобальних процесах і міжнародних відносинах, а також моделі модернізації країни", - йдеться в прес-релізі.

YES - міжнародна незалежна організація, заснована в 2004 році бізнесменом Віктором ПІНЧУКОМ. Її метою є сприяння розвитку демократичної і успішної України, допомога країні у проведенні реформ і підтримка її євроінтеграційних устремлінь.