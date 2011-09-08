Мер Ялти призупинив заняття у школі, яку руйнує зсув

17:01, 08 вересня 2011
Крым
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Уроки відновляться в університеті

Мер Ялти Олексій БОЯРЧУК призупинив заняття у школі №13, будівлю якої руйнує зсув, повідомила прес-служба мерії.

«У районі школи спостерігається активізація зсувних процесів, на підпірній стіні утворилися тріщини, які прогресують і збільшуються. Крім того, відмічено, що південна стіна школи помітно деформована, несуча балка у приміщенні їдальні тріснула й відхилилася, підлога приміщення в декількох місцях піднялася та лопнула», - сказано у прес-релізі.

З понеділка уроки відновляться в будівлі на вулиці Архівна, де раніше знаходився ялтинський філіал Європейського університету.

«Для навчального процесу тут є все необхідне: аудиторії, дошки, меблі, санвузли. Налагоджено також харчування дітей», - зазначили в мерії.

Кримське управління МНС раніше рекомендувало меру Ялти призупинити заняття у школі №13, де навчаються майже 250 дітей.

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