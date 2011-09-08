Майже 100 тисяч кущів конопель знайшли на 60 га в Криму

Співробітники кримської міліції і служби безпеки виявили в четвер 97 тисяч кущів конопель, які росли на 2 полях загальною площею 60 га в Білогорському районі Криму, повідомила прес-служба головного управління МВС у Криму.

Власника землі вже встановлено, це агропромислова фірма.

Її притягнуть до відповідальності за ч. 2 ст. 106-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення - невжиття заходів щодо знищення нарковмісних рослин конопель чи снодійного маку. Її санкція - штраф від 9 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Агроном фірми заявила, що землі вже намагалися обробити, але ґрунт дуже сухий, техніка не справляється, а хімічним способом знищити нарковмісні рослини не вдалося, оскільки препарату немає в жодній фірмі, до якої зверталося підприємство. «Як тільки піде дощ, земля стане м`якшою, на поля відразу ж вийде спецтехніка і знищить ці дикорослі посіви», - сказала вона.

Загалом в обробітку агрофірми перебуває 1280 га землі.