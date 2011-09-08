У Севастополі оголосили штормове попередження

Севастопольське управління МНС прогнозує 9-10 вересня погіршення погодних умов - грозу, дощи, шквали 15-20 метрів в секунду - і просить жителів міста не виходити на плавзасобах і надувних матрацах, а також не купатися в морі під час шторму, повідомила прес-служба відомства.

«Не стійте самі і не ставте автомобілі під деревами, проводами електропередач і рекламними конструкціями», - також радять рятувальники.