У Севастополі оголосили штормове попередження
20:00, 08 вересня 2011Крым
3 0
Жителів просять не купатися в морі
Севастопольське управління МНС прогнозує 9-10 вересня погіршення погодних умов - грозу, дощи, шквали 15-20 метрів в секунду - і просить жителів міста не виходити на плавзасобах і надувних матрацах, а також не купатися в морі під час шторму, повідомила прес-служба відомства.
«Не стійте самі і не ставте автомобілі під деревами, проводами електропередач і рекламними конструкціями», - також радять рятувальники.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter