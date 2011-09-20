Біографію Януковича вписали у підручник

Новий підручник з історії України для 11-класників менший за попередній на 100 сторінок. Є біографія Віктора Януковича. Переписати підручник вимагав міністр освіти Дмитро Табачник, повідомляє "Газета по-українськи" (№ 135 від 20 вересня).

У старій "Історії" перший розділ називався "Україна під час Другої світової війни", у новій — "Велика вітчизняна війна". Раніше Організація українських націоналістів була описана трьома абзацами, тепер — одним реченням: "Боротьбу проти сталінського тоталітаризму в краї очолила Організація українських націоналістів (ОУН), яка нараховувала близько 20 тисяч". Загибель Романа Шухевича та Степана Бандери в обох книжках не описана.

— У новому підручнику нема згадок про Карпатську Україну, з проголошення якої фактично для українців почалася Друга світова війна. Не у вересні, як для поляків, а вже в березні 1939 року, коли угорці здійснили агресію проти щойно проголошеної української держави на Закарпатті. Це для закарпатців боротьба проти Угорщини була вітчизняною війною. Вони захищали свою батьківщину. А УРСР була радянською державою, а не незалежною. Про перемогу у війні автори говорять устами російського письменника Костянтина Федіна, а українцям вклеюють ярлик колаборантів, — каже доктор історичних наук Володимир Сергійчук.

Помаранчевій революції в попередній "Історії України" був відведений розділ, у новій — два абзаци. "Опозиція вдалася до протестних акцій... повністю паралізувала роботу центральних органів влади..." — пишуть.

— Ідеться про часткове повернення до попередніх схем. Думаю, це безпосередньо пов`язано з роллю Табачника, його трактовками Другої світової війни, негативними висловлювання про ОУН та УПА. Він вживає при оцінці подій класичну радянську історикографічну схему, — каже про новий підручник політолог Олексій Гарань.