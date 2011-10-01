Витік газу з бурової в Азовському морі ліквідовано

Витік природного газу з аварійної свердловини на морській стаціонарній платформі МСП-112 Стрілкового родовища в Азовському морі припинено в другій половині дня 30 вересня, повідомила прес-служба державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь).

«Аварійна бригада подавила газопрояви й встановила повний контроль над свердловиною, укомплектувавши її необхідним обладнанням. Після завершення ремонту вона буде введена в експлуатацію, і видобуток газу з МСП-112 здійснюватиметься вже з двох свердловин», - йдеться в прес-релізі.

«Чорноморнафтогаз» створив комісію з розслідування причин аварії.

Витік газу відбувся 28 вересня при проведенні завершальних робіт на аварійній свердловині МСП-112 за 50 кілометрів від Арабатської стрілки (Генічеській район, Херсонська область), постраждалих і небезпеки для навколишнього середовища не було.

Cтрілкове родовище ввели в експлуатацію на суші в 1970 році, в морі - в 1981, після будівництва кригостійкої нежилої платформи МСП-112. Обсяг видобутку з родовища становить 10 тисяч кубометрів газу на добу.