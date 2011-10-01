Керівника Сакського військового санаторію затримали

Співробітники прокуратури та міліції провели виїмку документів і затримали генерального директора Сакського військового санаторію Міністерства оборони Віталія УСТЮЖАНІНА, повідомив УНІАН телефоном співробітник оздоровниці.

«Була четверта година ночі, коли вони без опису згребли всі документи в чорні мішки й закинули в машину. Забрали сервер, знеструмили програму, яка поєднує всі служби оздоровниці. Беззаконня в санаторії, де 800 відпочиваючих і стільки ж співробітників!» - заявив співрозмовник агентства.

За інформацією джерел ZN.UA, УСТЮЖАНІНА звинувачують за двома статтями - розтрата державних коштів у особливо великих розмірах і перевищення службових повноважень.

Міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ у липні видав наказ, яким ліквідовується «Сакський центральний військовий клінічний санаторій ім. Пирогова», а всі його фонди, обігові кошти й цінності передаються іншому держпідприємству - «Укрвійськкурорт» (Партеніт). Нібито це покращить якість лікування. Разом із тим працівники оздоровниці говорять про схему прикритого рейдерского захоплення санаторію.