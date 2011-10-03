Наймолодшого мера України посадили на 5 років

Феодосійський міський суд засудив до п`яти років позбавлення волі 23-річного мера курортного селища Орджонікідзе (Крим) Максима Дубініна.

Цей вирок наймолодший мер країни отримав за хабар в 50 тис. грн.

Спільників Дубініна - заступника селищного голови Станіслава Бовшіка і депутата Бориса Кузнєцова - засудили до п`яти років умовно. Всі троє позбавлені права займати організаційно-розпорядчі посади строком на два роки.

Селищний голова Орджонікідзе разом із заступником були затримані в лютому при отриманні частини хабара в розмірі 35 тис. грн.

Гроші чиновники вимагали за продовження договору оренди нежитлових приміщень. Спочатку мова йшла про 100 тис. грн, але один з потерпілих в суді відмовився від своїх претензій. В результаті суд виключив цей епізод з розгляду справи.

Максим Дубінін переміг на місцевих виборах в жовтні минулого року за підтримки Комуністичної партії України.

Gazeta.ua