Митник погорів на 20 тисячах хабара

Кримський транспортний прокурор порушив кримінальну справу проти заступника начальника відділу митної служби, підозрюваного в отриманні 20 тис. грн. хабара за нескладання адміністративного протоколу про порушення митних правил, повідомила прес-служба прокуратури Криму

Дії митника кваліфіковані згідно з ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - отримання хабара у великому розмірі або посадовцем, який обіймає відповідальну посаду.

Якщо провина співробітника митниці буде доведена, йому загрожує від п`яти до десяти років в`язниці з конфіскацією майна.