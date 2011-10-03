Митник погорів на 20 тисячах хабара
10:00, 03 жовтня 2011Крым
0 0
Загрожує від 5 до 10 років в`язниці
Кримський транспортний прокурор порушив кримінальну справу проти заступника начальника відділу митної служби, підозрюваного в отриманні 20 тис. грн. хабара за нескладання адміністративного протоколу про порушення митних правил, повідомила прес-служба прокуратури Криму
Дії митника кваліфіковані згідно з ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - отримання хабара у великому розмірі або посадовцем, який обіймає відповідальну посаду.
Якщо провина співробітника митниці буде доведена, йому загрожує від п`яти до десяти років в`язниці з конфіскацією майна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter