Вбивство міліціонерів: МВС розшукує сімферопольця на ВАЗі

На території Одеської області правоохоронці почали поширювати по райвідділах та постах ДАІ орієнтування з фотографією і даними про третього злочинця, що брав участь разом з Асланом Дікаевим у вбивстві двох міліціонерів в ніч на 30 вересня неподалік Одеси.

За даними міліції, це - 34-річний житель Сімферополя Андрій Шемятєнков, якому вдалося в суботу сховатися від правоохоронців, які проводили спецоперацію в районі 9-ї станції Великого Фонтану в Одесі.

Він може пересуватися на чорному автомобілі ВАЗ-2115 з держномером АК0928ВР або на коричневому ВАЗ-2109 з держномером 955-94КР. Особливі прикмети: зріст 170-175 см, середньої статури. Коротке русяве волосся. На обличчі тижнева щетина.

Може бути одягнений у світло-коричневу шкіряну куртку, чорний светр з білими горизонтальними смугами, темні джинси і туфлі з гострим носком. При собі носить темну «барсетку».