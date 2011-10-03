На гендиректора військового санаторію порушили справу

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу стосовно генерального директора Сакського військового санаторію імені Пирогова Віталія УСТЮЖАНІНА за підозрою у посадовій підробці і заволодінні бюджетними коштами, повідомила в понеділок прес-служба наглядового відомства.

Справу порушено 30 вересня за частиною 2 статті 366 і частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Її подробиці не повідомляються.

Ведеться слідство.

Працівники прокуратури і міліції увечері 30 вересня затримали УСТЮЖАНІНА і вночі провели у військовому санаторії виїмку документів і вінчестерів.

Міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ у липні видав наказ, яким ліквідовується «Сакський центральний військовий клінічний санаторій ім. Пирогова», а всі його фонди і обігові кошти передаються іншому держпідприємству - «Укрвоєнкурорт» (Партеніт). Нібито це поліпшить якість лікування. Разом з тим працівники здравниці говорять про схему прихованого рейдерського захоплення санаторію.