Обміняти валюту можна буде без копіювання паспорта?

Національний банк України має намір спростити валютообмінні операції: здати іноземну валюту можна буде, лише пред`явивши паспорт, без його ксерокопіювання, пише газета «КоммерсантЪ Украина» (№ 162 від 10 жовтня).

За інформацією видання, попереднє рішення регулятора «вже завдало психологічного тиску на скупників валюти, і обсяги тотального скуповування доларів населенням після рекордного показника вересня - 2 млрд. доларів – скоротяться, мінімум, на третину».

Головною причиною зниження міжнародних резервів Нацбанку на 3,26 млрд. доларів у вересні стало активне скуповування валюти населенням. Як повідомив газету перший заступник голови НБУ Юрій КОЛОБОВ, за перший місяць осені населення продало банкам 1,5 млрд. доларів, тоді як купило більш ніж удвічі більше - 3,5 млрд. доларів.

"Переоцінка валют, які є у нас в резервах, що відбулася у вересні, також мала місце, але ажіотажне перевищення попиту з боку населення над продажем в окремі дні становило понад 200 млн. доларів", - сказав він.

За словами КОЛОБОВА, при цьому чисте негативне сальдо операцій НБУ на міжбанку досягло 1,9 млрд. доларів.

Він підкреслив, що основний попит на валюту, який фіксується як купівля її громадянами, формував тіньовий ринок продажу товарів.

Представник одного з найбільших банків сказав газеті, що попит на валюту у вересні був спровокований оприлюдненими у пресі девальваційними прогнозами псевдоаналітиків. "На хвилі паніки почали скуповувати валюту, оскільки у населення почала накопичуватися гривня. Серед зовнішніх чинників - ситуація на світових ринках, через яку інвестори виводять гроші з ринків, що розвиваються, що видно як з продажу держоблігацій нерезидентами, так і з "натягнутого" платіжного балансу", - відзначив банкір.

Директор департаменту казначейства і фінансових інститутів «Креді Агріколь Банку» Антон БОЛДИРЄВ вважає, що послаблення НБУ не вплине на ринок.

Газета повідомляє, що представник одного з найбільших банків підтримав свого колегу і сказав: «Весь тіньовий бізнес, який цього року пішов з банків, зав`язаний на купівлі, а не на продажу валюти».

«Тому, якщо спочатку постанова зупинила якусь частину "сірого" імпорту, тепер нічого не зміниться», - додав він.

Банкіри говорять, що змінилося ставлення населення і до депозитів, які на початку року формувалися в основному у гривні, а зараз понад 60% - у валюті.

"Попит на долари почне вщухати у грудня, якщо не буде серйозних коливань, і населення побачить стабільність", - вважає БОЛДИРЄВ.

Банкіри чекають, що до того часу чиста купівля населення щомісячно становитиме 1,2-1,3 млрд. доларів.