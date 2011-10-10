"Кримський Титан" планує залучити $40 млн

Найбільший виробник двоокису титану "Кримський Титан" (Армянськ, Крим) оголосив тендер на залучення 3 кредитних ліній на загальну суму 320 млн гривень, сказано в повідомленнях підприємства.

Зокрема, "Кримський Титан" планує залучити кошти у вигляді довгострокової поновлюваної мультивалютної кредитної лінії на термін не менш ніж 30 місяців на суму 80 млн гривень, у вигляді довгострокової поновлюваної мультивалютної кредитної лінії на термін не менш ніж 24 місяці на суму 80 млн гривень й у вигляді довгострокової поновлюваної мультивалютної кредитної лінії на термін не менш ніж 36 місяців на суму 160 млн гривень.

Компанія приймає заявки потенційних кредиторів до 10:00 9 листопада.

2010 рік "Кримський Титан", за попередніми даними, закінчив зі збитками 17,478 млн гривень.

Підприємство зареєстроване у формі закритого акціонерного товариства.

50%+1 акція "Кримського Титана" належить Державній акціонерній компанії "Титан", 50%-1 акція - компанії Ostchem Germany Gmb (раніше називалася RSJ Erste Beteiligungs, Німеччина), до статутного фонду компанії передано цілісний майновий комплекс ДАК "Титан".

90% акцій OstChem Holding AG належить Group DF, інформує агенція "Українські Новини".