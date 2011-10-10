Автівка влетіла в дерево в Криму: загинула жінка

Одна людина загинула, ще 4 отримали травми внаслідок наїзду легкового автомобіля на дерево в Криму. Аварія сталася 9 жовтня в Сімферопольському районі, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління ДАІ.

Водій автівки "Москвич" не впорався з керуванням, легковик врізався в дерево за межами проїзної частини.

Загинула 35-річна пасажирка - жителька Сімферопольського району.

Пасажири: 33-річний чоловік, 29-річна жінка, 6-річна дівчинка, - та 36-річний водій поранені.