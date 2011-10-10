Автівка влетіла в дерево в Криму: загинула жінка
13:02, 10 жовтня 2011Крым
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4 людини отримали травми
Одна людина загинула, ще 4 отримали травми внаслідок наїзду легкового автомобіля на дерево в Криму. Аварія сталася 9 жовтня в Сімферопольському районі, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління ДАІ.
Водій автівки "Москвич" не впорався з керуванням, легковик врізався в дерево за межами проїзної частини.
Загинула 35-річна пасажирка - жителька Сімферопольського району.
Пасажири: 33-річний чоловік, 29-річна жінка, 6-річна дівчинка, - та 36-річний водій поранені.
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