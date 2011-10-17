У Криму - штормове попередження

Очікуються сильні зливи, у горах - сніг

Кримське управління Міністерства надзвичайних ситуацій оголосило на понеділок, 17 жовтня, штормове попередження в регіоні через прогнозоване погіршення погодних умов, повідомила прес-служба відомства. Згідно з даними гідрометеорологічного центру, в Криму очікуються сильні зливи, у горах - із мокрим снігом. Негоду супроводжуватиме посилення північно-західного вітру швидкістю 15-20 метрів на секунду, місцями пориви до 27 м/с.

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