Імунологи сказали, коли прийде грип

Експерти прогнозують, що цього року перша хвиля підйому гострих респіраторних захворювань в Україні можлива із середини грудня.

“Ми маємо практику 2009 року, де був осінній підйом - 49-51 тиждень, ми маємо 2008 рік, де була двохвильова епідемія грипу. Тому з урахуванням всіх прогнозів і шляхів завезення вірусу, ми теж прогнозуємо, що в цьому році перша хвиля підйому гострих респіраторних захворювань - це 50-51 тиждень”, - зазначив начальник відділу профілактики інфекційних захворювань Управління громадського здоров`я Костянтин ЛЕГЕЗА.

Заступник директора Департаменту медичних імунобіологічних препаратів та імунопрофілактики Державного експертного центру МОЗ України Вікторія ЗАДОРОЖНЯ заявила, що цього року будуть циркулювати ті ж віруси, що й минулого. “Але якщо минулого року переважав вірус так званого свинячого грипу H1N1, то цього року передбачається, що це буде вірус H3N2. Тобто, відбувається деяка зміна у співвідношенні циркулюючих вірусів, але той штамовий склад, який був минулого року, залишається, і всі ці штами входять до складу вакцин, які будуть використовуватися на теперішній рік”, - зауважила вона.

Експерти радять робити вакцинацію вже зараз, імунітет виробиться за 2-3 тижні. “Навіть якщо ви не встигнете зробити цього зараз, а зробите протягом сезону, ваші шанси захворіти, отримати ускладнення чи навіть загинути, як у випадках з групами ризику, - значно нижчі” - підкреслила медичний експерт Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Катерина БУЛАВІНОВА.