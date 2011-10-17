Військові постріляють в горах Криму

Представники Збройних сил України влаштують бойові стрільби в кримських горах у вівторок. Методичні збори з гірсько-піхотними підрозділами та іншими військовими формуваннями відбудуться в сімферопольському селищі Перевальне, на базі окремої бригади берегової оборони Військово-морських сил, повідомив в понеділок регіональний медіа-центр Міністерства оборони.

"У насиченій програмі - переправи та передачі вантажів через гірські перешкоди та каньйони, медична допомога у горах, бойові стрільби на Ангарському полігоні зі стрілецької зброї та БМП-2, розпалювання вогнищ", - мовиться в анонсі заходу.