Литвин пропонує Раді передумати і встановити "зимовий час"

Голова Верховної ради Володимир ЛИТВИН пропонує скасувати нещодавно ухвалену постанову парламенту про зміну порядку обчислення часу на території України.

«Треба визнати, що прийняття цього рішення було поспішним, непродуманим, таким, яке не прорахувало, не передбачило всі наслідки, які за собою тягне», - сказав він на засіданні погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

ЛИТВИН зазначив, що парламент має прийняти постанову щодо скасування даного рішення і доручити уряду протягом місяця внести відповідний проект закону.

Він підкреслив, що до вирішення питання «буде діяти відповідно постанова Кабінету міністрів, яка передбачає переведення часу на годину назад в останню неділю жовтня».

Спікер пропонує парламентаріям розглянути питання у вівторок в першочерговому порядку.

Голова ВР пропонує ухвалити рішення, яке б передбачало «перехід на годину назад в зимовий період, і не переходити на літній час».

Рада 20 вересня ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України», якою скасовано щорічне переведення годинників. Постановою установлено з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години.

Експерти заявили, що скасування щорічного переведення годинників на «зимовий» час матиме масштабні негативні наслідки для України.