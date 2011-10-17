"Чорноморнафтогаз" купить самопідйомну бурову установку майже за $400 мільйонів

ВАТ «Ризька судноверф» (Латвія) стало переможцем відкритого тендеру, проведеного ДАТ «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, Крим) на поставку самопідйомної плавучої бурової установки (СПБУ), результати тендеру були озвучені в понеділок в Києві.

«Ризька судноверф» запропонувала «Чорноморнафтогазу» поставку бурової за ціною 399,8 млн. дол.

У тендері також брали участь компанії Hihgway Investments Processing (Велика Британія) і Diafol Ltd. (Велика Британія), які запропонували за свої послуги 400,344 млн. дол. і 405 млн. дол., відповідно.

У серпні «Чорноморнафтогаз» оголосив про проведення відкритих торгів на закупівлю ще однієї СПБУ.

Нагадаємо, 1 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив, що «Нафтогаз» купив у Сінгапурі бурову установку для видобування нафти на Суботинському родовищі на шельфі Чорного моря.

Згодом тижневик «Дзеркало тижня» написав, що компанія Highway Investment Processing (Велика Британія) виграла тендер «Чорноморнафтогазу» на 400 млн. доларів на придбання бурової установки.

Компанія-виробник Keppel продала установку своєму партнеру - компанії Seadrill. У свою чергу, Seadrill повідомила, що заробила на перепродажу установки 18 млн. доларів, реалізувавши її британському покупцю, який побажав залишитися неназваним, за 248,5 млн. доларів.

Highway Investment Processing, як указувало видання, заснована двома офшорними компаніями, директор однієї з цих компаній є також директором іншого учасника тендеру - новозеландської Falcona.

Офіційний сайт Highway Investment Processing, за інформацією видання, був створений за два тижні до проведення тендеру.

Згодом голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН спростував звинувачення деяких ЗМІ у нецільовому використанні коштів при закупівлі бурової платформи.

Зокрема, в ефірі «5 каналу» БАКУЛІН продемонстрував фінансові документи, які засвідчують, що кошти на придбання платформи надійшли безпосередньо від замовника – ДАТ «Чорноморнафтогаз» – заводу-виробнику в Сінгапурі.

За словами БАКУЛІНА, на сьогодні безпосередньо на завод перераховано 202 млн. дол., що становить 80% від вартості платформи. Решта суми буде перерахована після введення платформи в експлуатацію.

Планується, що перша бурова установка «Петро Годованець» буде введена в експлуатацію на шельфі Чорного моря вже на початку 2012 року, друга - наприкінці 2012 року.

Графік роботи нової СПБУ «Петро Годованець» вже розписаний. Основним місцем її роботи стане нафтове Суботинське родовище, освоїти яке у короткий термін за допомогою діючих СПБУ з технічних причин неможливо.

Всі шість морських родовищ, які підприємство розробляє у Чорному і Азовському морях, були відкриті і освоєні за допомогою СПБУ «Таврида» і «Сиваш». Ці установки здатні працювати на глибині моря до 70 м і бурити свердловини до 5000 м. СПБУ «Петро Годованець» дозволить «Чорноморнафтогазу» вийти на глибини до 120 м з бурінням свердловин до 9000 м.

На нових глибинах, на яких «Чорноморнафтогаз» зможе вести роботи, зараз виявлено 11 перспективних структур. Прогнозні ресурси п`яти з них становлять близько 70 млрд. куб. м газу, а ресурси решти шести – понад 70 млн. тонн нафти. Крім того, з`явиться можливість додатково розвідати діючі родовища, наприклад, морське газоконденсатне родовище «Штормове».

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» проводить розвідку, освоєння і розробку родовищ нафти і газу в українському секторі Чорного і Азовського морів, підготовку вуглеводневої сировини, її транспортування і зберігання.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».