Фанів "Таврії" заспокоював "Беркут" (фото)

У Сімферополі дев`ять футбольних фанатів притягнуто до адміністративної відповідальності за непокору вимогам міліції, яка намагалася втихомирити вболівальників сімферопольської «Таврії» під час матчу з донецьким «Шахтарем» (ФОТО).

Інцидент на стадіоні «Локомотив» відбувся цими вихідними, повідомила в понеділок прес-служба головного управління МВС України в Криму.

«Близько двохсот фанатів спортивного клубу ”Таврія”, присутніх у п`ятому секторі, поводилися зухвало, голосно кричали й використовували нецензурну лайку», - йдеться в повідомленні.

Начальник міліції громадської безпеки Залізничного райвідділу міліції Сімферополя Сергій НІКІТІН попередив фанів про недопущення порушення громадського порядку, але вболівальники проігнорували це.

«Більш того, вони підпалили димові шашки, підняли банер із зображенням свастики й підкидали руки вгору в нацистському вітанні, висловлюючись при цьому нецензурною лайкою на адресу суддів, футболістів ”Шахтаря” і співробітників міліції», - заявили в МВС.

За інформацією міліції, один із фанатів кілька разів ударив НІКІТІНА по спині й ногам, а інші - почали топтати кашкет, що впав на землю.

«Для припинення протиправних дій на місце події прибули співробітники ”Беркута”, які перебували в резерві, вони оточили сектор із буйними вболівальниками. Після закінчення матчу порушників правопорядку доставили в Центральний райвідділ міліції», - повідомили в МВС.

За фактом хуліганства проводиться перевірка, на 9-х уболівальників склали протоколи.