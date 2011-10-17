Суд визнав незаконним урізування парків на 5 га в Криму

Господарський суд Криму визнав незаконним прийняте шість років тому рішення Лівадійської селищної ради про передачу комерційній фірмі майже п`яти гектарів землі на південному березі вартістю 5,7 млн. грн. під забудову, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

«За позовом прокуратури Ялти скасовано рішення, яким Адміністрації парків-пам`яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення ”Місхорський”, ”Массандрівський”, ”Лівадійський” припинене право користування земельною ділянкою площею 4,9 гектарів», - сказано в повідомленні.

Суд підтвердив докази наглядового відомства про те, що рішення селищної ради ухвалене з порушенням вимог закону і підлягає скасуванню, як і укладений на його підставі договір довгострокової оренди ділянки.