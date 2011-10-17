Сімферополь почав опалювальний сезон

17:58, 17 жовтня 2011
Крым
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Повідомляє мерія

Мати з сином гріються біля масляного електричного радіатора в Євпаторії. 10 лютогоСімферополь розпочинає опалювальний сезон, повідомив в понеділок прес-центр міської ради.

"У зв`язку зі зниженням температури і погіршенням погоди в Сімферополі стартує опалювальний сезон", - йдеться в прес-релізі.

Лікувальні установи опалюються з 14 жовтня.

З 17 жовтня починається подача тепла в навчальні установи, об`єкти соцпризначення й житловий фонд.

У Сімферополі проживає понад 360 тисяч осіб.

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