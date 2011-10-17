Сімферополь почав опалювальний сезон

Повідомляє мерія

Сімферополь розпочинає опалювальний сезон, повідомив в понеділок прес-центр міської ради. "У зв`язку зі зниженням температури і погіршенням погоди в Сімферополі стартує опалювальний сезон", - йдеться в прес-релізі. Лікувальні установи опалюються з 14 жовтня. З 17 жовтня починається подача тепла в навчальні установи, об`єкти соцпризначення й житловий фонд. У Сімферополі проживає понад 360 тисяч осіб.

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