Всеукраїнський зліт юних рятувальників відкрився в Криму

300 дітей від 10 до 17 років із Автономної Республіки Крим, 23 областей України, Києва та Севастополя зібралися в міжнародному дитячому центрі «Артек» (Гурзуф) на зліт юних рятувальників, який триватиме до 24 жовтня, повідомила прес-служба табору.

«Ці діти - переможці міжнародних зльотів юних пожежників-рятувальників, всеукраїнських зборів-змагань ”Школа безпеки”, змагань із пожежно-прикладного спорту, всеукраїнських фестивалів дружин юних пожежників, спортивні команди юних рятувальників, діти, які врятували життя людей, активісти, лідери руху юних рятувальників», - йдеться в прес-релізі.

У програмі зльоту - показові виступи професійних і юних рятувальників, фестиваль «Безпека крокує по Артеку», перший чемпіонат України з юнацького багатоборства рятувальників, майстер-класи, семінари, тренінги, круглі столи, зустрічі з професійними рятувальниками.