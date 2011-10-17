Профспілки влаштували в Севастополі акцію проти реформ Азарова

Представники профспілкових організацій і трудових колективів провели в понеділок у Севастополі акцію протесту проти антисоціальних реформ уряду. Вона відбулася біля будівлі міськдержадміністрації й була присвячена Всесвітньому дню дій за гідну працю та Міжнародному дню боротьби з бідністю.

У затверджених під час акції вимогах підкреслюється, що профспілки й трудящі Севастополя висловлюють рішучий протест антисоціальним реформам і діям влади, які позбавляють велику частину населення України права на гідну працю й благополучне життя.

Учасники акції вимагали від Кабінету міністрів України «переглянути статті проекту бюджету на 2012 рік, що не забезпечують належний рівень соціальних стандартів і нормативів», а «за рахунок збільшення заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат - забезпечити на ділі випереджаючі темпи зростання реальних доходів над темпами зростання інфляції, цін на споживчі товари та послуги».

Крім того, профспілки вимагають «не ініціювати проекти законодавчих актів, які погіршують соціально-економічне становище працюючих, не допускати підвищення цін і тарифів без випереджаючого зростання трудових доходів, соціального захисту непрацездатних громадян і малозабезпечених сімей, прийняти додаткові заходи щодо повного погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств усіх форм власності», а також «визнати державним боргом заборгованість із заробітної плати перед працівниками підприємств державної форми власності, які перебувають у процедурі банкрутства, й забезпечити її погашення протягом 2012 року».

Учасники акції закликали Верховну раду України «не допустити ухвалення антисоціального бюджету на 2012 рік у нині існуючій редакції», а також «у законі «Про державний бюджет на 2012 рік» встановити з 1 січня 2012 року мінімальну заробітну плату, мінімальну пенсію за віком на рівні об`єктивного розрахованого прожиткового мінімуму для відповідних категорій осіб; відновити в 2012 році дію закону про мінімальний споживчий бюджет».