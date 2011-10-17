Фани з Севастополя крушили McDonald`s в Запоріжжі

Запорізька міліція затримала 77 уболівальників футбольних клубів «Металург» (Запоріжжя) і «Севастополь», що влаштували 16 жовтня безпорядки перед матчем, повідомила в понеділок прес-служба ГУ МВС України в Запорізькій області.

За її даними, за дві години до початку чергового матчу чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги «уболівальники команди "Севастополь", які прибули в Запоріжжя в неорганізованому порядку, на перехресті проспекту Леніна і проспекту Металургів біля кафе McDonald`s, почали ображати місцевих уболівальників. Між ними виникли розбіжності».

За даними очевидців, з`ясування стосунків футбольних фанатів супроводжувалося вибухами петард і бійками з використанням стільців кафе.

На місце події прибули не тільки наряди патрульної служби міліції, Державної служби охорони, Державтоінспекції, а й бійці спецпідрозділу «Беркут».

«77 учасників інциденту для встановлення особи і причетності до споєння правопорушень було доставлено в чергову частину Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області. 64 фанати із Севастополя після оформлення матеріалів у супроводі працівників Ленінського райвідділу міліції і лінійного відділу міліції на станції Запоріжжя відправлені додому поїздом», - йдеться в прес-релізі.

Зараз вирішується питання про притягнення фанатів до кримінальної відповідальності за статтею 296 «хуліганство» або до адміністративної відповідальності.