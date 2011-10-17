У Сімферополі пройде Чесько-Кримський бізнес-форум

19 жовтня в Сімферополі відбудеться Чесько-Кримський бізнес-форум, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

«В рамках зустрічі буде розглянуто нинішній стан і перспективи розвитку чесько-українського торгового співробітництва, презентовано економічний та інвестиційний потенціал Криму, відбудеться презентація послуг агентства Czech Trade з підтримки розвитку чесько-кримського економічного співробітництва», - зазначається в повідомленні.

Також заплановано двосторонні зустрічі й переговори кримських і чеських підприємців.

У форумі візьмуть участь заступник міністра закордонних справ Чехії Томаш ДУБ, надзвичайний і повноважний посол Чехії в Україні Іван ПОЧУХ, виконавчий директор Торгово-промислової палати по країнах СНД Франтішек МАСОПУСТ, міністр економічного розвитку та торгівлі Криму Катерина ЮРЧЕНКО, представники чеських і українських компаній.