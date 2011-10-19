У кримчанина вилучили три "Калаша"

Міліція вилучила аресанал зброї у 38-річного безробітного жителя Алушти (Крим), повідомило в середу управління зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Під час санкціонованого обшуку в будинку знайшли три автомати Калашникова, мисливський карабін “Вулкан-Т”, пістолет Макарова, два спецзасоби “Форт-17Р” й “ПМ-РФ”, призначені для стрільби гумовими кулями, 15 запалів до гранат, два електродетонатори та понад 360 набоїв до різної зброї.