У кримчанина вилучили три "Калаша"
12:54, 19 жовтня 2011Крым
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Будинок безробітного обшукали
Міліція вилучила аресанал зброї у 38-річного безробітного жителя Алушти (Крим), повідомило в середу управління зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
Під час санкціонованого обшуку в будинку знайшли три автомати Калашникова, мисливський карабін “Вулкан-Т”, пістолет Макарова, два спецзасоби “Форт-17Р” й “ПМ-РФ”, призначені для стрільби гумовими кулями, 15 запалів до гранат, два електродетонатори та понад 360 набоїв до різної зброї.
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