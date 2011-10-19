Чи стане Лужков прем’єром Криму?

Активісти проросійських організацій Криму закликають призначити на вакантну посаду глави кримського уряду колишнього московського мера Юрія Лужкова. У Верховній Раді автономії вже назвали цю пропозицію «клоунадою», але місцеві оглядачі звертають увагу, що 17 жовтня виповнилося 2 місяці, як кримський уряд працює без голови і досі ні кримська, ні центральна влада не вжили заходів для зміни ситуації.

У понеділок Валерій Подьячий, координатор Народного Фронту «Севастополь-Крим-Росія», що об’єднує два десятки проросійських організацій півострова, звернувся до спікера Верховної Ради автономії Володимира Константинова, який має виключне право вносити на затвердження кримським парламентом кандидатуру голови Ради міністрів АРК, з пропозицією призначити на цю посаду колишнього московського мера Юрія Лужкова.

Свою пропозицію Валерій Подьячий аргументував тим, що уже два місяці ні спікер Володимир Константинов, ні Президент Віктор Янукович не можуть знайти гідну заміну померлому кримському прем’єру Василю Джарти, а Юрій Лужков – «масштабний політик», який, до того ж, добре знайомий з Віктором Януковичем.

«Ситуація з призначенням нового керівника виконавчої влади в автономії зайшла у глухий кут. Вихід у тому, щоб призначити прем’єр-міністром Криму Почесного кримчанина Юрія Лужкова. Він добре знає Крим і користується великою повагою серед місцевого населення», – каже Подьячий.

Попри те, що Юрій Лужков у 1999 році справді отримав від місцевого парламенту звання «Почесний кримчанин», голова Постійної комісії з організації роботи Верховної Ради Криму Єфим Фікс каже, що пропозиція активістів Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» – «несерйозна і схожа на політичну клоунаду». За його словами, законодавство чітко не визначає жорсткі терміни подання кандидатури прем’єра і його призначення, тим більше, що «уряд працює і продовжує рухати Крим уперед».

Президенту Януковичу не до Криму?

Єфим Фікс закликав не тиснути на владу у цьому питанні: «Це право голови Верховної Ради Криму і право Президента України. Чому ми повинні їх квапити чи ігнорувати їхнє право, створювати довкола цього ажіотаж, який не потрібен?».

Голова Постійної комісії з організації роботи ВР Криму також сказав, що не знає, коли буде призначений новий голова уряду автономії, але це питання точно не розглядатиметься на черговому пленарному засіданні сесії кримського парламенту, що відкриється 26 жовтня.

Натомість кримський політолог Андрій Никифоров вважає, що пауза з призначенням прем’єр-міністра автономії вже надто затяглася: «Ініціатива і, власне, саме розв’язання питання, хто буде кримським прем’єром, перебуває у повному віданні Президента України. Але йому не до Криму. З іншого боку, якби в офіційного Києва була чітка політика стосовно Криму, то ми б, напевно, вже отримали б якогось персонажа, з інструкціями про те, як далі цю політику проводити. Але ніякої політики немає», – вважає політолог Андрій Никифоров.

Тим часом, київська газета «Дзеркало тижня.Україна» написала, що пауза з призначенням прем’єра Криму, кандидатуру якого повинен погодити президент, давно перестала бути томливою і вже починає бути непристойною». Що ж до кандидатури Юрія Лужкова, то цю пропозицію і київська, і московська, і кримська преса зустріла переважно скептично, обізвавши її «курйозом», «знущанням» і «насмішкою».

Радіо Свобода