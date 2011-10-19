Ющенко подав на Москаля до суду в Криму. Вимагає вибачень і гривню
"А был ли мальчик?"
Віктор ЮЩЕНКО подав позов до Київського районного суду міста Сімферополь щодо народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ, який поширив інформацію про те, що колишній український президент нібито просив у США громадянство.
«Те, що заявив цей чоловік, не відповідає дійсності. Мені краще лягти коло своїх дідів, чим їхати в чужі краї. Я собі навіть думок не допускаю, щоб покинути свою країну», - сказав ЮЩЕНКО журналістам в середу.
Він вважає, що МОСКАЛЬ в даному випадку виступив лише як речник, а провокацію організували інші люди з опозиції. ЮЩЕНКО заявив, що знає, хто це зробив, називати прізвище відмовився.
Екс-президент вимагатиме від депутата публічних вибачень та відшкодування збитків у розмірі 1 гривні.
МОСКАЛЬ заявив 20 вересня, що ЮЩЕНКО подав документи для отримання дозволу на проживання в в Сполучених Штатах.