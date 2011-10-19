Ющенко подав на Москаля до суду в Криму. Вимагає вибачень і гривню

Віктор ЮЩЕНКО подав позов до Київського районного суду міста Сімферополь щодо народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ, який поширив інформацію про те, що колишній український президент нібито просив у США громадянство.

«Те, що заявив цей чоловік, не відповідає дійсності. Мені краще лягти коло своїх дідів, чим їхати в чужі краї. Я собі навіть думок не допускаю, щоб покинути свою країну», - сказав ЮЩЕНКО журналістам в середу.

Він вважає, що МОСКАЛЬ в даному випадку виступив лише як речник, а провокацію організували інші люди з опозиції. ЮЩЕНКО заявив, що знає, хто це зробив, називати прізвище відмовився.

Екс-президент вимагатиме від депутата публічних вибачень та відшкодування збитків у розмірі 1 гривні.

МОСКАЛЬ заявив 20 вересня, що ЮЩЕНКО подав документи для отримання дозволу на проживання в в Сполучених Штатах.