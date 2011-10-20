Україна хоче від Росії перелік озброєння кораблів флоту

Міністри оборони Росії й України не підписали угоду про заміну кораблів Чорноморського флоту РФ на нові через неузгодженість щодо доступу України до інформації про озброєння кораблів, пише російська газета "Известия" з посиланням на своє джерело у військово-політичних колах, ознайомлене зі змістом переговорів міністра оборони РФ Анатолія Сердюкова та українського міністра оборони Михайла Єжеля в Києві.

"Україна хоче, щоб Росія узгоджувала з нею кожен крок, надавала повний перелік озброєння нових кораблів, укладала контракти на їх обслуговування з українськими судноремонтними підприємствами", - сказав співрозмовник газети.

"Те ж стосується наземної техніки, берегових систем, авіації. Росія ж хоче залишити флот більш незалежним від рішень українських партнерів", - додав він.

За словами джерела, умови заміни бойових кораблів зараз цілком залежать від інших домовленостей Росії й України у військовій сфері, у тому числі щодо закупівель російської техніки, використання українського комплексу НИТКА й навіть постачань у Росію українських літаків Ан-70.

"Багато з цих питань не можуть бути вирішені на рівні міністрів оборони", - пояснило джерело.

Водночас, співрозмовник підкреслив, що Росія планує вирішити питання про заміну корабельного складу Чорноморського флоту "у максимально коректному режимі".

"Це базування на території іншої держави. Україна повинна чітко розуміти, який потенціал знаходиться на її території. Зрозуміло, ні про яку ядерну зброю не йдеться", - підкреслив представник військово-дипломатичних кіл.

У штабі Чорноморського флоту розповіли, що для нових кораблів доведеться перебудовувати причали, і це теж повинна буде схвалити українська влада.

При цьому ціни, які Україна просить за обслуговування російських кораблів на своїх заводах, чорноморці вважають завищеними.

Про радикальне оновлення складу Чорноморського флоту заговорили влітку 2010 року. До 2020 року флот повинен отримати 6 фрегатів проекту 1135.6 (у тому числі три - до 2014 року), 5-6 підводних човнів проекту 636М, таке ж число корветів проекту 20385 (до 2017-18 року) і близько 10 малих ракетних і малих артилерійських кораблів нового покоління.

До 2025-2030 років планує довести чисельність сучасних кораблів Чорноморського флоту до 35-40.

Передбачалося, що в ході поїздки Сердюкова в Київ він підпише з Єжелем документ, який визначає, у якому режимі й на яких умовах ЧФ РФ зможе оновити старі бойові кораблі, а також список цих кораблів і наземного озброєння, яке Росія хоче доставити на Cевастопольську базу. Але документи підписані не були.

Переклад "Українська правда"