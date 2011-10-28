Крим повернув пільги інвалідам при оплаті за комунальні послуги

Верховна Рада Криму ввела пільги з оплати за житлово-комунальні послуги непрацездатним інвалідам другої групи, інвалідам із порушеннями зору та слуху, інвалідам до 18 років із урахуванням одного з членів сім`ї, який здійснює догляд за такою дитиною, повідомляє прес-центр кримського парламенту.

«Такі пільги діяли в автономії з 1994 року, проте з 1 січня цього року у зв`язку з економічною кризою й браком коштів у бюджеті виплати було скасовано», - йдеться в повідомленні.

Парламент Криму 26 жовтня вніс зміни до Програми соціального захисту та зайнятості населення АРК на 2011-2013 роки.

37 тисяч інвалідів отримають знижку при розрахунках за електрику, газ, тепло- і водопостачання, водовідведення, квартплату в розмірі 50% від суми платежу. При цьому витрати на компенсацію порівну ділять між собою державний та республіканський бюджети.

Крім того, пільгові категорії громадян разом із державною компенсацією при придбанні твердого палива (на сьогоднішній день вона становить 700 грн.) отримають 100, 150 і 200 грн. (залежно від групи інвалідності) з бюджету Криму.