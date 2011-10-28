Персонал курортних установ навчать європейському сервісу

Персонал курортних установ Криму навчатимуть європейському сервісу обслуговування, що передбачене програмою розвитку і реформування рекреаційного комплексу регіону на 2012-2013 роки, повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму.

«В рамках програми відбулося підписання гранту з Євросоюзом, основним завданням якого є розвиток туристичної галузі. Одним із пунктів цього гранту є створення навчального центру на базі одного з кримських інститутів, де проходитимуть навчання фахівці різного плану», - повідомив міністр курортів і туризму Криму Георгій ПСАРЬОВ.

У програмі визначено вісім основних проблем рекреаційного комплексу Криму. Загальний обсяг фінансування програми за два роки становитиме близько 158 млн. грн. З них 70,3 млн. грн. - за рахунок республіканського бюджету, місцеві бюджети виділять 18,8 млн. грн., інші джерела - 29,1 млн. грн. Крім того, в програмі закладено близько 40 млн. грн. фінансування проекту ЄС з розвитку туризму програми підтримки спільної ініціативи зі співпраці в Криму.