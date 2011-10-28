Половина українців готуються до кризи (опитування)

Три чверті українців побоюються повторення економічної кризи і майже половина - готується до її настання. Такі дані було отримано в результаті опитування, яке провів Міжнародний кадровий портал hh.ua.

Згідно з результатами опитування, 74,8% опитаних побоюються того, що криза може повторитися, а 10,3% вважають, що цього не буде. 5,3% респондентів ще не задумувалися над цим питанням, а 8,5% не змогли дати ствердної відповіді. При цьому майже половина - 48,2% - українців готуються до можливого настання економічної кризи, 26,5% - ні.

Лише 16,6% респондентів зазначили, що події осені 2008 року не вплинули на них. Якщо говорити про тих, кого торкнулися економічні негаразди, то за результатами опитування, кожному четвертому урізали зарплату, стільки ж - втратили роботу. 8,4% респондентів були змушені змінити професію, 4,2% не змогли виплачувати кредит, а 1,3% - втратили бізнес.

Результати опитування показали, що лише 41,2% українців за три роки змогли вирішити проблеми, які виникли в них в результаті економічної кризи, 43,8% - частково справилися зі своїми особистими негараздами. А 13,7% респондентів досі не «стали на ноги» після кризи.

*** Опитування проходило на Міжнародному кадровому порталі hh.ua 24-25 жовтня 2011 року. В ньому взяли участь 1062 респондента з усіх областей України. 58,9% - кияни, 6,8% - жителі Дніпропетровська та області, 5,9% - донеччани, 4,58% - харків`яни, по 3,2% - львів`яни та одесити. Користувачі порталу - менеджери середньої та вищої ланки. 75% респондентів в даний момент працевлаштовані, а 25% - шукають місце роботи. 51% - жінки, 49% - чоловіки. Всі респонденти анонімні, але з одного ip-адреси можна відповісти лише один раз.