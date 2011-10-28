Україна і Росія працюють над угодою щодо маяків у Криму

Україна і Росія продовжують роботу над угодою, що регламентує використання об`єктів навігаційно-гідрографічного забезпечення у Криму, повідомив офіційний представник МЗС Росії Олександр ЛУКАШЕВИЧ власному кореспонденту УНІАН у РФ.

Зокрема, за його словами, цього року в Санкт-Петербурзі відбулося засідання робочої групи з питань навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства в Чорному і Азовському морях підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту РФ і його перебування на території України.

«Під час засідання було практично узгоджено текст проекту російсько-української угоди. В даний час триває робота над уточненням переліку об`єктів навігації, що перебувають під управлінням служби гідрографії ЧФ РФ. Після завершення цієї роботи угоду буде підписано», - сказав ЛУКАШЕВИЧ.

24 жовтня посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ заявив, що Росія і Україна узгодили питання використання українських маяків Чорноморського флоту РФ. За інформацією посла, найближчим часом очікується підписання угод з використання військовими ЧФ РФ українських маяків і гідрографічних об`єктів, розташованих у Криму.

27 жовтня високопоставлений дипломат заявив УНІАН, що Україна наполягає на передачі об`єктів навігаційно-гідрографічного забезпечення, які використовує в Криму Чорноморський флот РФ, у своє управління.

2 серпня Господарський суд Криму виніс рішення, що маяки Чорноморського флоту РФ найближчим часом мають бути вилучені українськими судовими виконавцями.

Як заявили в МЗС України, питання щодо використання об`єктів навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства в Чорному і Азовському морях має вирішуватися шляхом переговорів.

Директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН відзначав, що російська сторона відмовляється від виконання рішень українського суду, посилаючись на їх невідповідність регламенту рішення спірних питань, передбаченому базовими угодами щодо Чорноморського флоту РФ. ВОЛОШИН запевнив, що під час переговорів українська сторона докладе зусиль, щоб вирішити це питання без зайвого політизування, але з повним дотриманням національних інтересів України.