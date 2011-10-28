У Севастополі відзначили 315-у річницю ВМФ Росії

У Севастополі моряки-чорноморці та представники місцевих органів влади відзначили 315-у річницю початку створення Військово-морського флоту Росії.

На набережній Корнілова з нагоди річниці, яка відзначається 30 жовтня, відбулося урочисте шикування особового складу підрозділу почесної варти Чорноморського флоту Російської Федерації, мітинг, покладання вінків і квітів до пам`ятного знаку «Морякам Чорноморської ескадри», проходження урочистим маршем.

Командуючий ЧФ РФ контр-адмірал Олександр ФЕДОТЕНКОВ, виступаючи на мітингу, наголосив на «унікальній відмінності» Чорноморського флоту від інших флотів ВМФ Росії: «Він базується на території Російської Федерації й на території нашого стратегічного партнера, єдиного нашого брата і друга - України». За словами ФЕДОТЕНКОВА, «саме Чорноморський флот об`єднує наші дві країни». Як сказав командувач, флоти двох країн нарощують «нашу міжнародну участь в навчаннях. Ми відродили (російсько-українське) навчання «Фарватер миру», і продовжуватимемо зусилля в нашій співпраці». Контр-адмірал зазначив: «Ось зараз флоту Росії 315 років. 300 років флоту ми відзначали в 1996 році. Це був рік напередодні підписання російсько-українських базових угод щодо Чорноморського флоту. 310 років флоту ми відзначали в умовах, коли наростали антагонізми і суперечності в наших відносинах. Зараз ми виходимо на співпрацю, ділове партнерство і товариську взаємодопомогу. І немає сумнівів, що в цьому напрямі ми і продовжимо роботу».

Кажучи про сьогоднішній день і перспективи розвитку ЧФ РФ, командуючий російським Чорноморським флотом також сказав: «Ми сподіваємося і готуємося до прийому нових кораблів, нового озброєння».

У мітингу на набережній Корнілова і покладанні вінків і квітів до пам`ятного знаку «Морякам Чорноморської ескадри» також взяли участь голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир ЯЦУБА, начальник штабу - перший заступник командуючого Військово-Морськими Силами Збройних Сил України віце-адмірал Юрій ІЛЬЇН, заступник голови Севастопольської міської ради Сергій АНТОНЕНКОВ, ветеранська громадськість флоту і міста.