«Оузіл Солар» дозволили продавати електроенергію за зеленим тарифом

ТОВ "Оузіл Солар", яке експлуатує четверту чергу сонячного парку "Охотніково" (Крим), зможе реалізовувати електроенергію, яку виробляє станція, за "зеленим" тарифом для наземних установок.

Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні у четвер.

Планований корисний відпуск електроенергії компанією - 26,9 млн. кВт/год на рік.

НКРЕ також погодила текст договору купівлі-продажу електроенергії між "Оузіл Солар" і ДП "Енергоринок".

НКРЕ 20 жовтня видала "Оузіл Солар" ліцензію на виробництво електроенергії.

Сонячний парк "Охотніково" загальною встановленою потужністю 80 МВт - найбільший у Центральній і Східній Європі та четвертий у світі після проектів Sarnia (Канада), Montalto di Castro (Італія) і Finsterwalde (Німеччина).

Проект передбачає чотири черги по 20 МВт кожна. Будівництво останньої черги австрійський девелопер Activ Solar завершив у жовтні.

Інсталяція з 360 тис. наземних фотоелектричних (PV) модулів на площі 160 га щорічно вироблятиме 100 тис. МВт/год екологічно чистої електроенергії, якої достатньо для енергозабезпечення 20 тис. домогосподарств.

Робота парку "Охотніково", за даними Activ Solar, також дозволить скоротити викиди вуглекислого газу на 80 тис. тонн на рік.

Нова електростанція розташована в Сакському районі півострова.

Activ Solar реалізує масштабні проекти будівництва сонячних електростанцій на півдні України з 2010 року. Раніше компанія побудувала в Криму геліоелектростанцію "Джерельне" встановленою потужністю 7,5 МВт і продовжує будівництво парку "Перово". Activ Solar також володіє АТ "Завод Напівпровідників" (Запоріжжя), який виробляє полікристалічний кремній, базову сировину для напівпровідникової промисловості і фотоелектричної енергетики.

НКРЕ здійснює державне регулювання діяльності суб`єктів природних монополій в електроенергетиці і нафтогазовому комплексі, забезпечує проведення цінової і тарифної політики у цих сферах.