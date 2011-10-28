5 співробітників банку привласнили 2 млн. грн.
17:33, 28 жовтня 2011Крым
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В 2006-2009 роках
Міліція порушила кримінальну справу проти п`ятьох співробітників сімферопольського управління кримської філії одного з банків за підозрою в привласненні в 2006-2009 роках майже 2 млн. грн., які належали клієнтам, повідомила прес-служба прокуратури Криму.
За даними відомства, начальник відділення комерційного банку організував злочинну групу з числа службовців фінустанови. Його заарештовано.
Справу порушено за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України - привласнення майна, скоєне організованою групою.
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