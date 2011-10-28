У Криму з`являться покажчики турмаршрутів англійською мовою

У Криму з`являться таблички і покажчики туристичних маршрутів англійською мовою, заявив заступник голови Ради міністрів Криму - міністр курортів і туризму автономії Георгій ПСАРЬОВ, повідомляє прес-служба кримського уряду.

За словами міністра, встановлення таких покажчиків передбачене в рамках підписаного з Євросоюзом технічного завдання з розвитку туризму.

«Одним з його пунктів буде встановлення покажчиків або маркірування вуличних маршрутів англійською мовою», - сказав ПСАРЬОВ.

Радмін Криму в серпні офіційно підтвердив проект технічного завдання з розвитку туризму в автономії програми ЄС «Підтримка спільної ініціативи про співпрацю в Криму». Розвиток туризму в Криму є однією з трьох компонентів програми.

Обсяг фінансування, наданий Євросоюзом у рамках реалізації проекту впродовж трьох років - з 2012 по 2014 рік, становить 5 млн. євро.