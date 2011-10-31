40 тисяч кущів троянд висадили у Севастополі

Завершилася акція «Троянди Севастополю» - на набережній Корнилова висадили 500 кущів троянд, доставлених із Вугледара Донецької області.

У ході акції, що почалася 14 жовтня, до Севастополя з міст і областей України було доставлено 40 тисяч кущів троянд. Зокрема, Харків подарував 12,5 тисяч троянд, Волинська область - 6,5 тисяч кущів, Донецьк - 10 тисяч троянд.

500 кущів троянд і 150 дерев привезла делегація Вугледара. В їх посадці взяли участь голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир ЯЦУБА і мер Вугледара Алім ШИРІНСЬКИЙ.

ЯЦУБА звернувся до жителів міста з проханням дбайливо ставитися до подарованих Севастополю квітів, оскільки, за його словами, за кожною партією троянд «серйозні грошові й трудові витрати».